Μπουνιά στο δοκάρι και δύο σπασμένα δάκτυλα για παίκτη του Αμβούργου

Με δύο σπασμένα δάκτυλα πανηγύρισε ο Λούκα Βούσκοβιτς την ιστορική νίκη του Αμβούργου, αφού τα έβαλε με το δοκάρι.

Το Αμβούργο νίκησε την Χάιντενχαϊμ, αλλά ο Λούκα Βούσκοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

O 18χρονος παίκτης είχε προηυαναυ: Έβαλε γκολάρα σε φάση διαρκείας και άνοιξε το σκορ πριν το ημίχρονο, αλλά λίγο πριν είχε χάσει το άχαστο.

Τα έβαλε με τον εαυτό του πήγε κλώτσησε και μετά χτύπησε με περίσσιο πάθος το δοκάρι με το δεξί του χέρι.

Αποτέλεσμα: Δύο σπασμένα δάχτυλα. Ο Βούσκοβιτς βγήκε στην μικτή ζώνη με δεμένο το χέρι.

«Έχασα μία μεγάλη ευκαιρία και ηλιθίως χτύπησα το δοκάρι. Πιθανότατα έσπασα δύο δάχτυλα», δήλωσε ο Βούσκοβιτς μετά το παιχνίδι.