MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ζήτησε πέναλτι ο Καμπελά - Πήρε κίτρινη για «θέατρο» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Πέναλτι για μαρκάρισμα στον Ρεμί Καμπελά ζήτησε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο ο Γάλλος άσος αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα από τον Αϊτεκίν για «θέατρο».

Δείτε τη φάση:

Ζήτησε πέναλτι ο Καμπελά - Πήρε κίτρινη για «θέατρο» (vid)