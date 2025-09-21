Ζήτησε πέναλτι ο Καμπελά - Πήρε κίτρινη για «θέατρο» (vid)

Πέναλτι για μαρκάρισμα στον Ρεμί Καμπελά ζήτησε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο ο Γάλλος άσος αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα από τον Αϊτεκίν για «θέατρο».

Δείτε τη φάση: