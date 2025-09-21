ΑΕΚ: «Κόκκινη το μαρκάρισμα Παντελάκη σε Γιόβιτς - Ο Φωτιάς έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή στο ακυρωθέν γκολ»!

Την έκπληξη τους για τη διαχείριση που αποφάσισε να κάνει ο Βασίλης Φωτιάς από το VAR αναφορικά με τις δυο επίμαχες φάσεις στον αγώνα με την Λάρισα, εκφράζουν από την ΑΕΚ!

Από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, είναι σαφές πως υπάρχουν σοβαρά παράπονα, αφού μιλούν για μια αποβολή που υπάρχει στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, με τον Φωτιά να μην καλεί ως όφειλε - όπως λένε - τον διαιτητή Μόσχου στο VAR για να αναβαθμίσει την κίτρινη που έβγαλε σε κόκκινη ενώ στέκονται και στην έτερη περίπτωση όπου ο Μόσχου δεν κλήθηκε ποτέ για να αποφασίσει ο ίδιος τι φαίνεται και τι όχι στην φάση με τον Πινέδα...

Πιο συγκεκριμένα, από την ΠΑΕ ΑΕΚ σημειώνεται μεταξύ άλλων πως ο Βασίλης Φωτιάς «...είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη. Δυστυχώς ο Βασίλης Φωτιάς, όχι μόνο δεν κάλεσε τον διαιτητή για πιθανή αναβάθμιση κάρτας αλλά στη συνέχεια, στη διαχείριση της φάσης στο ακυρωθέν γκολ, είδαμε με έκπληξη να συμβαίνει κάτι που είναι αντικανονικό. Που συμβαίνει μόνο σε φάσεις οφ-σάιντ. Είδαμε δηλαδή τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ χωρίς ο ίδιος να κάνει έλεγχο στην φάση! Ο Φωτιάς θα έπρεπε να τον καλέσει και ο Μόσχου να αποφασίσει. Ακομη κι αν μπορει ο VAR να διαβεβαιώσει τον διαιτητή για γκολ μετα απο επαφή με το χέρι, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπαρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα. Όλοι μας μένουμε με την εντυπωση πως μαλλον, αλλα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τόσο καθαρό πλανο που να επιτρέπει στον VAR να πει "ειμαι βέβαιος δεν χρειάζεται να το δεις". Σε δυο λεπτα μεσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση απο το VAR: Τιποτα για την κόκκινη στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, παρέμβαση κατηγορηματικά για χέρι, χωρίς καθαρό πλανο και συμμετοχή του διαιτητή στην απόφαση»!