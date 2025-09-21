MENU
H παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισαν οι αντιδράσεις στις χαμένες ευκαιρίες (vid)

Οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ στο ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών του Δικεφάλου ήταν εκείνες που ξεχώρισαν στην παρακάμερα του χθεσινού (21/9) αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό.

Δείτε το βίντεο:

