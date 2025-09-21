Νίκολιτς: «Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου - Ειδα και την άσχημη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για την απώλεια βαθμών στη Λάρισα και την απόδοση της ομάδας του, ενώ επισήμανε για το... χωράφι του Αιγάλεω και τον σημερινό κάκιστο αγωνιστικό χώρο του AEL FC Arena πως: είδα και την άσχημη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-1 της ΑΕΚ στη Λάρισα:

Στην αρχική τοποθέτηση τόνισε: «Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Παίξαμε καλά, αλλά αξίζαμε κάτι παραπάνω. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχε έρθει η προειδοποίηση, αλλά αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να νικήσουμε. Δώσαμε ένα φτηνό γκολ, δεν τελειώσαμε το παιχνίδι με τις πολλές ευκαιρίες που κάναμε. Πήραμε έναν βαθμό, συνεχίσουμε να πολεμάμε για το πρωτάθλημα. Είδα ωραία πράγματα, μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά είδα και την άσχημη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Για το αν εννοεί τη διαιτησία όταν κάνει λόγο για άσχημη πλευρά: «Πριν τρεις μέρες παίξαμε στο Αιγάλεω σε κάτι που κάποιοι ονομάζουν αγωνιστικό χώρο. Είναι κρίμα, εδώ στην Ελλάδα λατρεύουν το ποδόσφαιρο και αξίζουν να παίζουν σε καλά γήπεδα. Εδώ είναι ένα ωραίο γήπεδο, αλλά η επιφάνεια δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν έχουν καν γήπεδο το 2025. Δεν θα πρέπει να ρωτάτε εσείς εμένα για τα καλά και τα κακά του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα γνωρίζετε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι ως δικαιολογία. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια με ένα δεύτερο γκολ. Δεν έχω δει τα στιγμιότυπα στο ένα από τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν. Δύο πόντοι χαμένοι και συνεχίζουμε».

Για το αν η ΑΕΚ έκανε την καλύτερη εμφάνισή της στο δεύτερο μέρος και αν η ομάδα πλησιάζει σε αυτό που θέλει να δει: «Συμφωνώ απολύτως. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες. Πρέπει να τελειώνουμε τα ματς. Στα προηγούμενα ματς κρατήσαμε ανέπαφη την εστία. Θα γίνει και αυτό (σ.σ. θα δεχθούμε γκολ), συμβαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε πιο κυνικοί. Είχαμε τρομερές ευκαιρίες και από τα πλάγια και από τον άξονα. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Για το αν είναι περισσότερο πνευματικό το κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί η ΑΕΚ στο τελείωμα των φάσεων: «Ναι θα μπορούσαμε να πούμε για συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Είναι δύσκολο όμως σε τόσους κακούς αγωνιστικούς χώρους που η μπάλα αναπηδά, κάτι που σε αναγκάζει να παίζεις με σέντρες, τις οποίες μια καλή άμυνα όπως αυτή του αντιπάλου αναχαιτίζει. Ακόμα και το χέρι στην επίμαχη φάση είναι από κατάσταση που η μπάλα αναπηδάει. Κι εγώ μαθαίνω την ελληνική λίγκα. Είχα την εντύπωση ότι οι αγωνιστικοί χώροι είναι καλοί, όμως στα τρία τελευταία ματς οι αγωνιστικοί χώροι είναι κακοί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, έχουμε έντεκα ματς αήττητοι και συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την πολύ καλή απόδοση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Μάνταλος σκόραρε, αλλά και ο Πιερό και ο Καλοσκάμης βοήθησαν. Ο Καλοσκάμης είναι πολύ ταλαντούχος, έχασε μια ευκαιρία, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Τον πιστεύω πολύ, έχει πολύ μέλλον και προέρχεται από τραυματισμό».

Για την ομάδα της ΑΕΛ Novibet: «Γνωρίζω για την ΑΕΛ. Ο βοηθός μου ο Ηλίας Κυριακίδης ήταν εδώ, επίσης ο Σάσα Ίλιιτς έπαιξε εδώ. Γνωρίζω την ιστορία της. Νιώθω βαθύ σεβασμό εν αντιθέσει ίσως με κάποιους άλλους. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στην έδρα της θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες όλοι. Το γήπεδο έχει παλμό, ωραία ατμόσφαιρα, παίζουν ένα παιχνίδι που δημιουργεί φάσεις, αλλά και δέχεται. Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει να αρπάζεις, να κάνεις το 2-0 και να το τελειώνεις. Εκεί πήγαινε το ματς, αλλά έρχεται ένα στατικό και γίνεται η ισοφάριση. Είναι μια καλή ομάδα και της εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον».