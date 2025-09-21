Πιτό: «Προχωράμε βήμα-βήμα, δεν ήταν εύκολο»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Β΄, Ρομέν Πιτό, μετά τη νίκη επί της Ελλάς Σύρου με 0-1 για το πρωτάθλημα της Super League 2, παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο καταφέραμε να υπερισχύσουμε του αντιπάλου μας, ήμασταν καλοί στην αναζήτηση του γκολ κόντρα στην ομάδα της Σύρου το πετύχαμε και καταφέραμε να προηγηθούμε.

Όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, πιεστήκαμε αρκετά από τον αντίπαλο σε κάποιες φάσεις, ωστόσο ήμασταν συμπαγείς και είναι ενθαρρυντικό το ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Πρέπει τώρα να συνεχίσουμε βήμα-βήμα και να βρούμε τρόπους να εξελιχθούμε για τη συνέχεια».