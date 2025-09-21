Παναθηναϊκός: Με Τσέριν και Ντέσερς η ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Σίριλ Ντέσερς ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό στο «αιώνιο» ντέρμπι, ενώ θέση στην μεσαία γραμμή έχει ο Άνταμ Τσέριν.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται σε λίγη ώρα (21:00) τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο, σε ένα ματς όπου η νίκη αποτελεί... αυτοσκοπό για τους «πράσινους», οι οποίοι δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα τρίποντο στο Πρωτάθλημα.

Ο Χρήστος Κόντης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πελίστρι, Πάντοβιτς και Μπρέγκου.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Σφιντέρσκι.