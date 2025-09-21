Με Καμπελά, Νασιμέντο και Σιπιόνι στο ντέρμπι «αιωνίων» ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00) σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21:00) τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και θα προσπαθήσει να κάνει το 4Χ4 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του, η οποία έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα τελευταία ματς των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα στην άμυνα θα απαρτίζεται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Σιπιόνι, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Νασιμέντο. Στα «φτερά» της επίθεσης θα βρίσκονται οι Στρεφέτσα και Καμπελά, με τον Ελ Κααμπί να ξεκινάει στην κορυφή.

Πρώτη φορά στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι Σιπιόνι και Νασιμέντο, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι ανέτοιμοι Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο των Πειραιωτών βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάντσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι και Ταρέμι.