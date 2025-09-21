Ζντοβτς: «Σοκαρισμένος για την εμφάνιση - Θα δουλέψουμε ενόψει πρωταθλήματος» (vid)

Δεν πίστευε στα... μάτια του ο Γιούρι Ζντοβτς από την εικόνα των παικτών του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπούρσασπορ (73-92) - Μήνυμα... δουλειάς ενόψει Παναθηναϊκού.

Σε κατάσταση... σοκ ο Σλοβένος προπονητής του Δικεφάλου μετά την κάκιστη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο Σάμοκοβ και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Basketball Champions League.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, τόνισε πως η ομάδα απέτυχε στον πρώτο στόχο της σεζόν, παρόλα αυτά θα είναι έτοιμη για την έναρξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το τι πήγε στραβά: «Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει καλά. Αισθάνομαι πραγματικά αυτοπεποίθηση με τους παίκτες μου και επίσης με αυτήν τη αυτοπεποίθηση πήγαμε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά η ομάδα φάνηκε πολύ κουρασμένη, πολύ αργή, με πολύ χαμηλή ενέργεια. Η προπόνηση πρέπει να φαίνεται πολύ καλύτερη στους αγώνες. Γι' αυτό το λόγο, είμαι ακόμα ελαφρώς σοκαρισμένος, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την είδους εμφάνιση. Πάντα ευθύνη των προπονητών, χωρίς αμφιβολία.

Και πρέπει να μάθουμε τι πήγε στραβά γιατί όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα των παικτών. Και σήμερα βλέπω ίσως έναν, δύο παίκτες· οι υπόλοιποι ήταν... λευκοί χωρίς ενέργεια χωρίς επικοινωνία. Κι αυτός είναι ο λόγος που είμαι έκπληκτος και σοκαρισμένος. Θα αναλύσουμε και έχουμε αρκετό χρόνο να το διορθώσουμε, να ανακαλύψουμε τι πήγε λάθος και να γίνουμε πιο έξυπνοι και καλύτεροι, στην αρχή της σεζόν».

Για την ετοιμότητα ενόψει πρωταθλήματος: «Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό, θέλω να κερδίζω κάθε παιχνίδι, δε με νοιάζει. Και επίσης πριν από αυτό το παιχνίδι, είπα το ίδιο πράγμα. Επέλεξα αυτούς τους παίκτες· είναι οι παίκτες μου και οι παίκτες μου είναι οι καλύτεροι, τους εμπιστεύομαι, τους πιστεύω. Δεν μπορείτε να επιτύχετε καλά αποτελέσματα με ελαττώματα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος αυτός. Είναι απλά σκληρή δουλειά. Στη ζωή μου, στην καριέρα μου.

Και ελπίζω ότι αυτό αποτελεί μάθημα για μας σήμερα και θα γίνουμε πολύ πιο δυνατοί από αυτό. Και θα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό. Είναι μια μακρά σεζόν, θα υπάρξουν πολλά παιχνίδια και σίγουρα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Έχουμε μερικές, ας πούμε, δικαιολογίες. Δύο παίκτες μας έμειναν εκτός για ένα μήνα (σ.σ. Κόνιαρης και Τζόουνς). Ας κοιμηθούμε, ας δούμε το παιχνίδι, ας μιλήσουμε με τους παίκτες, για να δούμε, όπως είπα, πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι, πιο δυνατοί».

Για την μίνι αντίδραση στη 2η περίοδο, που δεν βοήθησε: «Όλα πήγαν στραβά, τους αφήσαμε να βρουν ρυθμό στην αρχή του παιχνιδιού, μερικά ανοιχτά σουτ, άρχισαν να σκοράρουν και μετά που μπήκαν όλοι, απέκτησαν αυτή τη αυτοπεποίθηση, άρχισαν να σκοράρουν, ήμασταν αργοί, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε βολές, το σουτ μας ήταν... κοντό, και οι παίκτες έχασαν την αυτοπεποίθηση, αντί να ενισχυθούν στην άμυνα, όταν ξέρεις ότι κάτι πάει στραβά στην επίθεση, πρέπει να γίνεις πιο δυνατός στην άμυνα, να κάνεις κάποια «χτυπήματα», να κάνεις κάποια φάουλ, δεν είδα καμία αντίδραση, προσπάθησα με μερικές αλλαγές. Εννοώ, οι παίκτες από τον πάγκο, δεν φέραν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Μάλλον θα έπρεπε σίγουρα να κάνω κάτι διαφορετικό. Πάντα όταν χάνεις το παιχνίδι, ξέρεις ότι τα... έχω με τον εαυτό μου, αλλά ό,τι και αν αποφάσισα σήμερα, ό,τι και να επέλεξα, τίποτα δεν θα λειτούργησε».

Για το αν κρατάει κάτι από τον αγώνα: «Όχι, δεν κράτησα τίποτα. Είναι αυτός ο τύπος παιχνιδιού στα νοκ άουτ, δεν κρατάς. Έχουμε πραγματικά μεγάλη επιθυμία, και ξέρω μερικούς παίκτες, που πραγματικά θέλουν να παίξουν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Θέλω και εγώ να παίξω στο Τσάμπιονς Λιγκ, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα για την ομάδα, να μεγαλώσει. Αλλά δυστυχώς αποτύχαμε».

Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στη Βουλγαρία, αναφέροντας: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την εμφάνισή μας. Οι φίλαθλοι που ήρθαν να μας στηρίξουν για 40 λεπτά, ό,τι κι αν συνέβαινε. Ό,τι κι αν πήγαινε στραβά, μας υποστήριξαν. Θέλω απλά να πω ένα “ευχαριστώ” και ελπίζω σύντομα να τους το ανταποδώσουμε».