Πρώτη νίκη στην επιστροφή του ο Ολυμπιακός Β'

Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Σταματούλα στο 24ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Β΄ επικράτησε 1-0 στην Ηλιούπολη της -τυπικά γηπεδούχου- Ελλάδας Σύρου, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.
Οι «ερυθρόλευκοι» νωρίτερα είχαν χάσει και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνης.
Στο Αργος, Παναργειακός και Αιγάλεω έμειναν στο ισόπαλο 1-1, σκοράροντας μέσα σε ένα δίλεπτο στο πρώτο μέρος (Χατζηδημητρίου για τους γηπεδούχους και Ξενιτίδης για το «Σίτι», που έχασε στο β΄ ημίχρονο πέναλτι με τον Βάρκα).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0 Χανιά - Καλαμάτα 1-2 Πανιώνιος - Athens Kallithea 1-0 Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β΄ 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
1. Καλαμάτα 6
2. Πανιώνιος 4
3. Ολυμπιακός Β’ 4
4. Athens Kallithea FC 3
5. Μαρκό 3
6. Παναργειακός 2
7. Χανιά 1
8. Ελλάς Σύρου 1
9. Ηλιούπολη 1
10. Αιγάλεω 1