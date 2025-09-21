MENU
Πρώτη νίκη στην επιστροφή του ο Ολυμπιακός Β'

Ο Ολυμπιακός Β΄ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στην Super League 2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου με 0-1, χάρις στο αυτογκόλ του Σταματούλα από το πρώτο μέρος.

Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Σταματούλα στο 24ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Β΄ επικράτησε 1-0 στην Ηλιούπολη της -τυπικά γηπεδούχου- Ελλάδας Σύρου, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» νωρίτερα είχαν χάσει και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνης.

Στο Αργος, Παναργειακός και Αιγάλεω έμειναν στο ισόπαλο 1-1, σκοράροντας μέσα σε ένα δίλεπτο στο πρώτο μέρος (Χατζηδημητρίου για τους γηπεδούχους και Ξενιτίδης για το «Σίτι», που έχασε στο β΄ ημίχρονο πέναλτι με τον Βάρκα).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μαρκό - Ηλιούπολη              1-0

Χανιά - Καλαμάτα               1-2

Πανιώνιος - Athens Kallithea   1-0

Παναργειακός - Αιγάλεω         1-1

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β΄    0-1

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
 1. Καλαμάτα             6
 2. Πανιώνιος            4
 3. Ολυμπιακός Β’        4
 4. Athens Kallithea FC  3
 5. Μαρκό                3 
 6. Παναργειακός         2
 7. Χανιά                1 
 8. Ελλάς Σύρου          1
 9. Ηλιούπολη            1 
10. Αιγάλεω              1

