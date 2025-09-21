Πρώτη νίκη στην επιστροφή του ο Ολυμπιακός Β'

Ο Ολυμπιακός Β΄ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στην Super League 2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου με 0-1, χάρις στο αυτογκόλ του Σταματούλα από το πρώτο μέρος.

Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Σταματούλα στο 24ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Β΄ επικράτησε 1-0 στην Ηλιούπολη της -τυπικά γηπεδούχου- Ελλάδας Σύρου, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» νωρίτερα είχαν χάσει και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνης.

Στο Αργος, Παναργειακός και Αιγάλεω έμειναν στο ισόπαλο 1-1, σκοράροντας μέσα σε ένα δίλεπτο στο πρώτο μέρος (Χατζηδημητρίου για τους γηπεδούχους και Ξενιτίδης για το «Σίτι», που έχασε στο β΄ ημίχρονο πέναλτι με τον Βάρκα).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0 Χανιά - Καλαμάτα 1-2 Πανιώνιος - Athens Kallithea 1-0 Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β΄ 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

1. Καλαμάτα 6

2. Πανιώνιος 4

3. Ολυμπιακός Β’ 4

4. Athens Kallithea FC 3

5. Μαρκό 3

6. Παναργειακός 2

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1

9. Ηλιούπολη 1

10. Αιγάλεω 1