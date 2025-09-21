Νίκολιτς: «Πρέπει αυτά τα ματς να τα τελειώνουμε - Δώσαμε ένα πολύ φτηνό γκολ στον αντίπαλο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του απέναντι στην ΑΕΛ.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι παιχνίδια σαν αυτό με την ΑΕΛ πρέπει η ΑΕΚ να τα «τελειώνει» όταν προηγείται στο σκορ κάτι που δεν έκανε και αρκέστηκε στην ισοπαλία, ωστόσο εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς.

«Το είχα πει και πριν αυτά τα ματς πρέπει να τα τελειώνεις όταν προηγείσαι. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μόνο στα τελευταία 10μ λεπτά είδατε πόσες ευκαιρίες, δώσαμε ένα πολύ φτηνό γκολ στον αντίπαλο.

Χάσαμε δύο βαθμούς αλλά η εικόνα της ομάδας και η προσπάθεια των παικτών όλων και όσων ξεκίνησαν και όσων μπήκαν αλλαγή ήταν πολύ καλή. Πρέπει αυτά τα ματς να τα τελειώνουμε».