Συνέχεια στις απογοητευτικές εμφανίσεις για την Ατλέτικο Μαδρίτης που μετά το εκτός έδρας 1-1 με την Μαγιόρκα παραμένει πολύ χαμηλά στην βαθμολογία, έχοντας μόνο μία νίκη.

Νέο στραβοπάτημα για τους «ροχιμπλάνκος» που μετά το 1-1 με την Μαγιόρκα, βρίσκονται ήδη στο -9 από την κορυφή, μόλις μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Χουλιάν Άλβαρες με άστοχο πέναλτι (14’) έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην Ατλέτικο Μαδρίτης που δέχθηκαν νέο χτύπημα με την απευθείας κόκκινη του Σόρλοθ (72’).

Κόντρα στην ροή του ματς ο Κόνορ Γκάλαχερ έκανε το 0-1, όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε να κρατήσει το πολύτιμο τρίποντο.

Ο Βένταντ Μουρίτσι με την εξαιρετική παράδοση απέναντι στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε το 1-1 (85’) και έσωσε τον βαθμό για την Μαγιόρκα.