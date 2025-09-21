Ρέιντζερς: Οπαδικό «κύμα» κατά του Μάρτιν με συνθήματα, πορείες και μπαλάκια στο γήπεδο

Η πίεση στον Ράσελ Μάρτιν έχει φτάσει στο πικ της, με τους φίλους της Ρέιντζερς να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγανάκτησή τους και να απαιτούν την απομάκρυνσή του.

Το ξεκίνημα της σεζόν είναι κάτι παραπάνω από κακό για τους «Τζερς». Χωρίς νίκη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Premiership, με μόλις τέσσερις βαθμούς και την ομάδα να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Την ίδια ώρα, η Σέλτικ είναι ασταμάτητη και ήδη έχει χτίσει διαφορά εννέα βαθμών, γεγονός που θερμαίνει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Η βαριά ήττα-αποκλεισμός από την Μπριζ στο Champions League δεν έχει ξεχαστεί, με τον 39χρονο τεχνικό να βλέπει τη θέση του να «τρίζει»

Παρά τη νίκη στο League Cup απέναντι στη Χιμπέρνιαν (2-0), οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν:

Χιλιάδες κενές θέσεις στο «Άιμπροξ», διαδηλώσεις εκτός γηπέδου, πλαστικά μπαλάκια που εκτοξεύτηκαν εντός αγωνιστικού χώρου και πανό με μηνύματα όπως «Ράσελ OUT - ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία».