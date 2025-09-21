Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Φάση διαρκείας για την ΑΕΚ στα καρέ της ΑΕΛ (vid) 21-09-2025 18:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 20ό λεπτό, πρώτα ο Κουτέσα και στη συνέχεια ο Κοϊτά δεν μπόρεσαν να βρουν στόχο και να σκοράρουν για την ΑΕΚ. Δείτε τη φάση Κιλιάν Μπαπέ, τι κάνεις; menshouse.gr Άραγε ο Στίβεν Κινγκ είναι περήφανος γι' αυτό; menshouse.gr Δεν υπάρχει δεύτερη με τέτοιες αναλογίες: Ιωάννα Τούνη, λυπήσου μας... (Pics) dailymedia.gr Μετά τη δολοφονία Κερκ: Σίγουρες πια οι στοιχηματικές για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ... menshouse.gr «Είναι απαράδεκτο»: Το τελευταίο μήνυμα της Μαρίσσας Λαιμού λίγο πριν βρεθεί νεκρή, μιλάει από μόνο του instanews.gr Για να μην ανέβει η τιμή: Ποια είναι η μεγάλη ελληνική επένδυση που μπλόκαρε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία instanews.gr Κατάργηση φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση: Αυτός είναι ο νέος τιμοκατάλογος μετά τις μειώσεις dailymedia.gr Αλλαγές και εκπλήξεις: Οι κινήσεις του Κόντη στην σκακιέρα της 11άδας για να αιφνιδιάσει τον Μεντιλίμπαρ menshouse.gr Φάση διαρκείας για την ΑΕΚ στα καρέ της ΑΕΛ (vid) SHARE