Φάση διαρκείας για την ΑΕΚ στα καρέ της ΑΕΛ (vid)

Ποδόσφαιρο
Στο 20ό λεπτό, πρώτα ο Κουτέσα και στη συνέχεια ο Κοϊτά δεν μπόρεσαν να βρουν στόχο και να σκοράρουν για την ΑΕΚ.

