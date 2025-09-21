MENU
Από μία καλή στιγμή με το... καλησπέρα για ΑΕΚ και Λάρισα (vid)

Από μία καλή ευκαιρία είχαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης Λάρισα και ΑΕΚ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν να σκοράρουν, με το ματς να μένει στο 0-0.

