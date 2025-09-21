Συνεχίζει χωρίς νίκη η Άστον Βίλα - «Λευκή» ισοπαλία στο Μπόρνμουθ

Ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση μεταξύ Σάντερλαντ και Άστον Βίλα. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και ο αγώνας της Μπόρνμουθ με την Νιούκαστλ.

Νίκη αναζητείται για την Άστον Βίλα που δεν κατάφερε να πάρει τρίποντο, ούτε στην έδρα της Σάντερλαντ (1-1), μετρώντας 5 αγωνιστικές χωρίς νίκη η ομάδα του Έμερι.

Στο 33' ύστερα από απευθείας αποβολή του Ρεινίλντο, η Σάντερλαντ έμεινε με 10 παίκτες. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους «χωριάτες» να έχουν την κατοχή και να προηγηθούν στο 67ο λεπτό με δυνατό σουτ του Κας.

Όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τον Ίσιντορ να σκοράρει και να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Χωρίς κάποιο τέρμα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ, στο «Vitality». Μπορεί οι γηπεδούχοι να είχαν τις περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες, ωστόσο οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και πλέον η Μπόρνμουθ βρίσκεται στην τετράδα με 10 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Έντι Χάου είναι στην 13η 6 πόντους.