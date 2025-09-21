Εύκολο απόγευμα για την Αταλάντα, δίκαιη μοιρασιά για Κρεμονέζε και Πάρμα

Η «La Dea» πέρασε εύκολα από το Τορίνο παίρνοντας τη νίκη σε οκτώ λεπτά (0-3), την στιγμή που Κρεμονέζε και Πάρμα κόλλησαν στο μηδέν.

Κανένα εμπόδιο δεν συνάντησε η Αταλάντα στον αγώνα με την Τορίνο για την 4η αγωνιστική της Serie A και πήρε άνετα τους βαθμούς της νίκης.

Στο άλλο παιχνίδι των 16:00, η Πάρμα έφυγε από την έδρα της Κρεμονέζε με τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω.

Οι αγώνες

Τορίνο - Αταλάντα 0-3

Μπορεί τα πρώτα λεπτά στον αγώνα να πέρασαν χωρίς ιδιαίτερη φάση, όμως ένα οκτάλεπτο λίγο αργότερα ήταν αρκετό για να καθαρίσει η Αταλάντα την υπόθεση της νίκης.

Την αρχή έκανε στο 30' ο Κρίστοβιτς, ο οποίος σημείωσε το 0-1, πριν ο Σουλεμάνα στο 34' κάνει το 0-2.

Η Τορίνο δεν είχε συνέλθει από τα δύο γρήγορα γκολ που δέχτηκε, και η Αταλάντα είπε να την «ζαλίσει» ακόμη περισσότερο, βάζοντας και ένα τρίτο γκολ, το δεύτερο του Κρίστοβιτς, στο 38'.

Το ημίχρονο έληξε με την ομάδα από το Μπέργκαμο να πηγαίνει στα αποδυτήρια με σχεδόν σίγουρους τους βαθμούς της νίκης.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Αταλάντα είχε ρίξει το τέμπο και έκανε συντήρηση δυνάμεων, αφού δεν κινδύνευε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο.

Στο 73' η Τορίνο είχε την ευκαιρία να μειώσει στο σκορ χάρη σε ένα πέναλτι που της δόθηκε, όμως ο Ζαπάτα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Καρνεσέκι και το 0-3 παρέμεινε.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με την Αταλάντα να παίρνει τους βαθμούς της νίκης.

Κρεμονέζε - Πάρμα 0-0

Οι δύο ομάδες από την αρχή του ημιχρόνου δεν έδειξαν ιδιαίτερη πρόθεση να ρισκάρουν και να ανεβάσουν τις γραμμές τους, παίζοντας συντηρητικά χωρίς να βρουν τον τρόπο να φτάσουν στα δίχτυα.

Ίδιο σκηνικό ακολουθήσει και στο δεύτερο ημίχρονο με την Πάρμα να έχει λίγο παραπάνω ζωγράδα στο παιχνίδι της, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να ανοίξει το σκορ.

Ο αγώνας έληξε με το 0-0 και τις δύο ομάδες να μοιράζονται δικαίως από έναν βαθμό.