Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Επτάψυχος Άγιαξ μέσα στο «Φίλιπς Στάντιον»

Με γκολ του Όσκαρ Γκλουχ στο 90ό λεπτό, ο Άγιαξ πήρε το 2-2 στην έδρα της Αϊντχόφεν και διατήρησε το φετινό του αήττητο στην Eredivisie.

Το ντέρμπι του Φίλιπς Στάντιον είχε τα πάντα εκτός από… νικητή. Η Αϊντχόφεν πολιόρκησε με κάθε τρόπο τον Άγιαξ, προηγήθηκε δύο φορές όμως η ομάδα του Άμστερνταμ έσωσε το φετινό της αήττητο με γκολ στο 90ό λεπτό.

Η PSV άνοιξε από νωρίς το σκορ με κεφαλιά του Σαλιμπάρι (7’), μετά από σέντρα του Πέρισιτς, όμως ένα εύστοχο πέναλτι του Τέιλορ έφερε την γρήγορη ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους (31’).

Η Αϊντχόφεν που ήταν κυριαρχική βρήκε ξανά προβάδισμα 9 λεπτά πριν το τέλος με τον Γκασιορόφσκι, όμως ο επτάχυψος Άγιαξ απέδρασε με το 2-2 χάρη σε τέρμα του Όσκαρ Γκλουχ στο 90ό λεπτό.