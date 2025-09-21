Έως και ο «αφάνας» οπαδός της Γιουνάιτεντ άρχισε να ελπίζει μετά τη νίκη επί της Τσέλσι (vid)

Ο γνωστός φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ξανά αισιόδοξος μετά τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» επί της Τσέλσι με 2-1.

Μια ολόκληρη χώρα και όχι μόνο παρακολουθεί την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και υπάρχει λόγος. Δεν είναι άλλος από τον viral φίλο της ομάδας που πριν από 351 ημέρες τόνισε στα social media ότι δεν πρόκειται να κουρευτεί μέχρι οι «κόκκινοι διάβολοι» να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Για την 5η αγωνιστική της Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχτηκε την Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ» και πήρε τη νίκη με 2-1.

Ο φίλος της Γιουνάιτεντ μια ημέρα μετά δημοσίευσε ένα βίντεο θυμίζοντας πως έχουν περάσει συνολικά 351 ημέρες από την τελευταία φορά που κουρεύτηκε, αλλά είναι αισιόδοξος μετά από τη σημαντική αυτή νίκη επί των «μπλε», πρέπει όμως να ακολουθήσουν ακόμη τέσσερις νίκες.