Θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Ματ Μπερντ σε ηλικία 47 ετών

Θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ματ Μπερντ, πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, σε ηλικία μόλις 47 ετών.

Ο Μπερντ αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αγγλία.

Στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην. Λίβερπουλ, οδήγησε τους «κόκκινους» σε δύο σερί τίτλους στη Women’s Super League, το 2013 και το 2014, ενώ επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας το 2021, κατακτώντας την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία.

Ακόμη είχε εργαστεί σε Μίλγουολ, Τσέλσι, Γουέστ Χαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Boston Breakers, ενώ πρόσφατα είχε αναλάβει για λίγο την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι.