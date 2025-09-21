Με Κοϊτά στο «10» και στην κορυφή Γιόβιτς η ΑΕΚ - Οι 11 της Λάρισας (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Λάρισα στο AEL FC Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στα άκρα, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τον Ελίασον στο δεξί φτερό, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο βρίσκονται: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό.

Εκτός αποστολής έχει μεινει όπως αναμενόταν ο Ζίνι με το προβληματάκι που αντιμετωπίζει απο το ματς στο Αιγάλεω και οι ανέτοιμοι Περέιρα-Γκατσίνοβιτς.

Οι 11 της Λάρισας

Η ΑΕΛ ξεκινά με τον Μελισσά στο τέρμα, τους Δεληγιαννίδη, Τσάκλα, Παντελάκη και Κοβάσεβιτς στην άμυνα. Στο κέντρο θα βρεθούν Ατανάσοφ και Πέρες, στο δεξί «φτερό» ο Σαγάλ, αριστερά ο Μούργος και ο Τούπτα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Πασά.

Στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Χατζηστραβός, Γκαράτε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.