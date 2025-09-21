Λεβ για Νόιερ: «Ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Ο πρώην τεχνικός της Γερμανίας, Γιόακιμ Λεβ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάνουελ Νόιερ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο τερματοφύλακα όλων των εποχών.

Παρά το γεγονός ότι ο Νόιερ έχει αποσυρθεί από τη «Νατσιονάλμανσαφτ», συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ακόμη και στα 39 του χρόνια, είναι ο απόλυτος ηγέτης κάτω από τα δοκάρια των Βαυαρών.

Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Λεβ που φρόντισε να στάξει μέλι για τον Γερμανό τερματοφύλακα.

«Ο Μάνουελ Νόιερ είναι πιθανότατα ο καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Επανεφηύρε το παιχνίδι και το διαμόρφωσε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια. Όταν τον βλέπεις σήμερα στη Μπάγερν, με την αυτοπεποίθηση και το χάρισμα που τον χαρακτηρίζει, ξεχωρίζει πάνω από όλους τους υπόλοιπους Γερμανούς τερματοφύλακες, τόσο ως συνολικό πακέτο όσο και ως προσωπικότητα».