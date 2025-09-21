Ισόπαλο το «αιώνιο» ντέρμπι Κ19

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο Κορωπί, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν μάλιστα το παιχνίδι με 10 παίκτες. Ανώτεροι σε όλο το ματς οι «πράσινοι», που δεν κατάφεραν όμως να βρουν γκολ.

Το «Τριφύλλι» υποδέχθηκε τον «αιώνιο» αντίπαλο στο «Γ. Καλαφάτης», στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της Super League K19, με το ντέρμπι να ολοκληρώνεται ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που είχαν τον έλεγχο του αγώνα και την πρωτοβουλία των κινήσεων σχεδόν σε όλη την διάρκεια, ενώ πρακτικά δεν είδαν την εστία τους να απειλείται ποτέ.

Στο 19ο λεπτό ο Αργυρόπουλος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και απέφυγε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του, όμως η πάσα του κόπηκε προτού ο Μπόκος την στείλει τα δίχτυα. Η μεγάλη ατυχία για τους «πράσινους» ήρθε στο 28', όταν ο Μπονόβας τραυματίστηκε και άφησε την θέση του στον Σταμέλλο. Στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, ο Αργυρόπουλος έκανε ξανά φοβερή ενέργεια και γύρισε στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Ιωάννου είδε τον Καμπαγιοβάνη να σταματάει το σουτ του.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες στο 64', μετά από αποβολή του Λάβδα, όμως συνέχισε να έχει τον έλεγχο και απείλησε και με σουτ του Δημακόπουλου μετά από δύο λεπτά. Οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν στο 79', με τον Καμπαγιοβάνη να μπλοκάρει την μπάλα εκτός περιοχής και να αποβάλεται. Η τελευταία καλή στιγμή ήρθε στο 88' με τον Τρίκατζη, που δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστοδουλόπουλο.

Παναθηναϊκός Κ19: Μπονόβας (28’ Σταμέλλος, λ.τ.), Σκαρλατίδης, Λάβδας, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος, Ζεκα (59’ Θεοχάρης), Μαρκεζίνης, Αργυρόπουλος (59’ Τρίκατζης), Μπόκος, Ιωάννου (66’ Βύντρα), Σώκος (66’ Νεμπής).

Ολυμπιακός Κ19: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Φράγκος (46’ Σιόβας), Καρκατσάλης, Μίλιτσιτς, Φίλης, Κότσαλος, Τζάμαλης, Χάμζα, Κόρτες (79’ Χριστοδουλόπουλος).