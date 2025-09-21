Ασπρόμαυρη... τρέλα για ΠΑΟΚ και Ντεσπόντοφ στην Κρέσνα της Βουλγαρίας! (pic)

Η στάση των φίλων του ΠΑΟΚ στη γενέτειρα του Ντεσπόντοφ και η... τρέλα με τις ασπρόμαυρες σημαίες στο μαγαζί που διατηρεί με τον αδερφό του στην Κρέσνα.

Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στη Μπούρσασπορ στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του BCL και αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι τους για να βρεθούν στο πλάι των παικτών του Γιούρι Ζντοβτς.

Πριν φτάσουν στον προορισμό τους, οι οπαδοί των ασπρόμαυρων σταμάτησαν στην Κρέσνα, την γενέτειρα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ και έκαναν στάση έξω από το μαγαζί που διατηρεί με τον αδερφό του και στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν σημαίες του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα ο αδερφός του ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου τους έκανε story μέσω Instagram, με τον Κιρίλ να γράφει «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ!».