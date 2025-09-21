Κηφισιά: Ευχαριστίες σε Βόλο, Παναιτωλικό για τη φιλοξενία

Η Κηφισιά ευχαρίστησε τους Βόλο και Παναιτωλικό για τη φιλοξενία, δεδομένου του γηπεδικού προβλήματος της αθηναϊκής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε κατά τα φαινόμενα, η ταλαιπωρία στην οποία υποχρεώθηκε η ομάδα μας, αγωνιζόμενη δύο φορές ως γηπεδούχος σε πόλεις της επαρχίας, δεδομένου του γηπεδικού μας προβλήματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τόσο την ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ όσο και την ΠΑΕ Παναιτωλικός για την υποδειγματική τους φιλοξενία και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν την ομάδα μας.

Η στάση που τήρησαν αμφότερες οι ομάδες ενισχύει την αίσθηση της σύμπνοιας και της συνεργασίας που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Στο Αγρίνιο δε, νιώσαμε σαν στο σπίτι μας κι ακόμα πιο φιλόξενα. Κάτι για το οποίο άλλωστε δεν είχαμε καμμία αμφιβολία…