ΑΕΚ: «Θα ανοίξει θύρα στο AEL FC Arena για τους φιλάθλους της Ένωσης - Δεν πωλούνται άλλα εισιτήρια»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως τελικά θα λειτουργήσει θύρα του AEL FC Arena (12Α και 12Β) για τους φιλάθλους της που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μεμονωμένα, αλλά δεν πωλούνται άλλα εισιτήρια για αυτή τη θύρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι στην πρωϊνή σύσκεψη ασφαλείας για το σημερινό (21/9, 17.30) ματς με την ΑΕΛ αποφασίστηκε να λειτουργήσει θύρα του γηπέδου (AEL FC Arena) αποκλειστικά για τους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Όσοι φίλοι της ΑΕΚ πιθανώς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια του αγώνα μεμονωμένα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις θύρες 12Α και 12Β, ανεξάρτητα από την θύρα για την οποία έχουν αγοράσει εισιτήριο.

Τονίζουμε ότι επιπλέον πώληση εισιτηρίων για τις θύρες 12Α και 12Β δεν θα υπάρξει. Ως εκ τούτου, όποιος φίλος της ΑΕΚ δεν είναι ήδη κάτοχος εισιτηρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί και δεν πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει στο γήπεδο.

