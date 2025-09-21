Χωρίς VAR αγώνες Κυπέλλου μεταξύ ομάδων της SL - Παπαδόπουλος στο Αστέρας-Ολυμπιακός, Τσιμεντερίδης στo AEK-Παναιτωλικός

Πρόκειται για τους αγώνες ΑΕΛ - Λεβαδειακός και Βόλος - Ατρόμητος. Το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα Άρης - Μαρκό.
Όσον αφορά τους ορισμούς ο Παπαδόπουλος (VAR: Τζήλος) ορίστηκε στο Αστέρας-Ολυμπιακός και ο Τσιμεντερίδης (VAR: Παπαπέτρου) στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός.
Aναλυτικά οι ορισμοί:
Τρίτη 23/9
15:00 Καβάλα-Κηφισιά: Ματσούκας (Νίκας, Διαμαντής)
20:00 Άρης-Μαρκό: Κόκκινος (Κωνσταντίνου, Μάτσας)
Τετάρτη 24/9
15:00 Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω: Ζαμπαλάς (Κόλλιας, Σπυρόπουλος)
15:00 Athens Kallithea-ΟΦΗ: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής)
15:00 Βόλος-Ατρόμητος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος)
17:00 Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός: Παπαδόπουλος (Πατράς, Νταβέλας, VAR: Τζήλος, Γιουματζίδης)
19:00 ΑΕΛ-Λεβαδειακός: Σιδηρόπουλος (Κωστάρας, Δημητριάδης)
19:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Ψύλλος, Κορώνας VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)
Πέμπτη 25/9
15:00 Ηρακλής-Ηλιούπολη: Κατσικογιάννης (Νικολακάκης, Απτόσογλου)