Σαρωτική η ΑΕΚ Κ15: Διέλυσε με 9-0 τον Λεβαδειακό

Η ΑΕΚ νίκησε 9-0 τον Λεβαδειακό σε αγώνα του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Στην πρεμιέρα της σεζόν η ΑΕΚ έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 6-0, σημειώνοντας όλα τα γκολ της μέσα σε διάστημα 25 λεπτών με χατ-τρικ του Κορμανού (13', 16', 37') και από ένα γκολ των Ανδρικόπουλου (21') Δημητρούλα (37') και Λιάκου (40').

Στο 3ο λεπτό του β' μέρους (43') ήρθε το 7-0 με σκόρερ τον Κορμανό και στο 56' ο Μιχαηλίδης σημείωσε το 8-0. Το σκορ έκλεισε στο 71' με το πέμπτο γκολ του πρωταγωνιστή του αγώνα Άγγελου Κορμανού.

ΑΕΚ (Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος): Ιορδανόπουλος, Κανιός, Αμπελάς (41’ Νίκου) Τσιφτσής (52’ Παπαναστάσης) Μυλωνάς, Κωνσταντινίδης, Ανδρικόπουλος (41’ Μιχαηλίδης) Κουργιαντάκης (41’ Γκουντάρας) Κορμανός, Λιάκος, Δημητρούλας (41’ Κατσαρός).