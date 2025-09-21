Οι επτά επεμβάσεις του Τσάβες και το απίθανο 2,83 του ΠΑΟΚ στα xGoals!

Οι στιγμές του α΄ημιχρόνου έγιναν... απίθανες φάσεις στο β΄μέρος, με τον ΠΑΟΚ να κλείνει το ματς με μόλις ένα βαθμό στο 0-0 με τον Παναιτωλικό, αν και τα xGoals ήταν στο... 2.83 - Επτά επεμβάσεις του Τσάβες και φρένο στον Δικέφαλο!

Ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω στο... μπλόκο του Παναιτωλικού και μέτρησε την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα. Μπορεί στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ακόμη και οι στόπερ του να ήταν μέτρα πάνω από το κέντρο, «εγκλωβίζοντας» τους Αγρινιώτες στο αμυντικό τρίτο του γηπέδου, ωστόσο, το γκολ της λύτρωσης για τον Δικέφαλο δεν ήρθε ποτέ...

Τα στατιστικά δείχνουν το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων, κάτι που δεν αντικατοπτρίστηκε όμως στο ταμπλό. Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε 525 επιτυχημένες μεταβιβάσεις με 89% επιτυχία, ενώ ο Παναιτωλικός μόλις 107 με 62%. Μία διαφορά ενδεικτική και της στρατηγικής αλλά και του πλάνου που επέλεξαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Ο Παναιτωλικός κινήθηκε με μία αμιγώς αμυντική προσέγγιση, με στόχο να κρατήσει το μηδέν και να εξασφαλίσει έναν βαθμό. Και εκ του αποτελέσματος το πέτυχε...

Τα παράδοξα και... εξωπραγματικά αφορούν τον ΠΑΟΚ και τα όσα έπραξε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, κλείνοντας το ματς με 24 σουτ, 8 εκ των οποίων εντός εστίας και οι 4 να χαρακτηρίζονται ως κλασικές ευκαιρίες. Για να καταλάβει κανείς τι συνέβη πραγματικά, αρκεί να δει τα Expected Goals (xG). Ο ΠΑΟΚ είχε 2,83 xG, κάτι που δείχνει και βάσει μετρήσεων πως δημιούργησε καθαρές και μεγάλες ευκαιρίες, όμως η αστοχία του δεν του επέτρεψε να τις μετουσιώσει σε γκολ. Και προφανώς αυτό είναι ένα θέμα που οφείλει να τεθεί επί τάπητος στο εσωτερικό του Δικεφάλου...

Επτά επεμβάσεις του Τσάβες… και φρένο στον ΠΑΟΚ

Στην ανάλυση του αγώνα, εκτός από την τακτική προσέγγιση του Παναιτωλικού, καθοριστικός παράγοντας ήταν η εξαιρετική εμφάνιση του Λούκας Τσάβες. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας έκανε επτά σωτήριες επεμβάσεις, αποτρέποντας το 1,32 από τα 2,83 xG του ΠΑΟΚ. Με άλλα λόγια, έσωσε πάνω από ένα γκολ, ενώ το υπόλοιπο χάθηκε από άστοχες τελικές προσπάθειες των παικτών του Δικεφάλου. Η απόδοσή του κράτησε τον Παναιτωλικό στο ματς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

«Είναι πολύ απλό, δεν σκοράραμε...»

Και εκεί ακριβώς εστίασε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην πρώτη ανάγνωση του ματς στην κάμερα της NOVA, δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο σφύριγμα: «Είναι πολύ απλό, δεν σκοράραμε. Δεν ξέρω τι περιμένατε ως απάντηση. Αν ερχόταν 3,4-0 τίποτα δεν θα έλεγε κανείς. Είχαν 9-10 παίκτες σε μικρό χώρο και είναι δύσκολο να παίξεις έτσι. Παρ’ όλα αυτά κάναμε ευκαιρίες. Η αντίδραση των παικτών μου όταν έχαναν την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δημιουργήσαμε παίζοντας και κάθετο ποδόσφαιρο και από τα πλάγια. Μας έλειψε απλά να μπει η μπάλα στα δίχτυα».