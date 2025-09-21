Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη

Η 2η αγωνιστική της Super League 2 συνεχίζεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις.

Το 2 στα 2 ψάχνει η Νίκη Βόλου, που υποδέχεται σήμερα τον Καμπανιακό, ενώ ο Αστέρας Aktor Β κοντράρεται με τον Νέστο Χρυσούπολης για τον Α' Όμιλο.

Στον Β' Όμιλο δεσπόζει το ντέρμπι του Πανιωνίου με την Athens Kallithea, όπου και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Ο Παναργειακός αντιμετωπίζει το Αιγάλεω, ενώ η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί στην Ηλιούπολη τον Ολυμπιακό Β.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα-Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή (21/9)

Νίκη Βόλου-Καμπανιακός (17:00)

Asteras Aktor Β-Νέστος Χρυσούπολης (17:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μαρκό-Ηλιούπολη 1-0

Χανιά-Καλαμάτα 0-1

Κυριακή (21/9)

Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)

Παναργειακός-Αιγάλεω (17:00)

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β (17:00)

