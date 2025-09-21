Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη

Το 2 στα 2 ψάχνει η Νίκη Βόλου, που υποδέχεται σήμερα τον Καμπανιακό, ενώ ο Αστέρας Aktor Β κοντράρεται με τον Νέστο Χρυσούπολης για τον Α' Όμιλο.
Στον Β' Όμιλο δεσπόζει το ντέρμπι του Πανιωνίου με την Athens Kallithea, όπου και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Ο Παναργειακός αντιμετωπίζει το Αιγάλεω, ενώ η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί στην Ηλιούπολη τον Ολυμπιακό Β.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Καβάλα-Ηρακλής 1-2
Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Κυριακή (21/9)
Νίκη Βόλου-Καμπανιακός (17:00)
Asteras Aktor Β-Νέστος Χρυσούπολης (17:00)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μαρκό-Ηλιούπολη 1-0
Χανιά-Καλαμάτα 0-1
Κυριακή (21/9)
Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)
Παναργειακός-Αιγάλεω (17:00)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β (17:00)