ΠΣΑΠΠ: Αύριο (19:30) στη «Στέγη» θα βραβευτούν οι κορυφαίοι/ες της σεζόν 24/25

Αύριο (22/9-19:30)θα πραγματοποιηθεί, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ», όπου θα βραβευτούν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Γιώργος Βαγιαννίδης, Χράλαμπος Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης, διεκδηκούν τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη στη Super Legaue τη σεζόν 2024/25.

Όλες οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)

Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου).

Super League 2,Β’ Όμιλος

Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)

Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)

Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)

Τσάβες Λούκα (Παναιτωλικός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)

Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)

Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Οκόχ Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)

Σόσα Ελιάν (ΑΕΚ Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)

Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)

Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής

Super League 2, Α ΄Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)

Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)

Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)

Λέτο Σεμπάστιαν (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Knezevic Dragan (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)

Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (Ολυμπιακός)

Ράσταβατς Μίλαν (ΟΦΗ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη

Super League 2, Α΄Όμιλος

Χένριχ Μόριτς (ΠΑΣ Γιάννινα)

Ουρτάδο Χόρχε (ΠΑΟΚ Β’)

Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Μορέιρα Αχμάντ Μέντες (Καλαμάτα)

Οκόχ Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)

Πόμπο Χόρχε (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)

Ριμπάνσκα Νίκολα (ΟΦΗ)

Γιοσούε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Super League 1

Ελ Κααμπί Αγιούμπ (Ολυμπιακός)

Μορόν Λόεν (Άρης)

Ουναί Ατζεντίν (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)

Σαϊχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Διαιτητής

Παπαπέτρου Τάσος

Σιδηρόπουλος Τάσος

Φωτιάς Βασίλης

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

Μωραΐτου Αθανασία (Ουνιόν Βερολίνου)

Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Λέουβεν)

Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού

Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)

Τζόλης Χρήστος (Μπριζ)

Τσιμίκας Κώστας (Λίβερπουλ)