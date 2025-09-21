Θύρα 13 για οργή, προστασία της Λεωφόρου και «100 χρόνια διεφθαρμένης ύπαρξης»

Με ανακοίνωσή της η Θύρα 13 εκφράζει την οργή της για τα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό και τις ακατανόητες αποφάσεις της διοίκησης, αλλά ζητά από όσους βρεθούν στο αποψινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο να μην αφήσουν τα συναισθήματα «να γίνουν όπλο στα χέρια των απέναντι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κυριακή, γήπεδο, ντέρμπι… έννοιες συνυφασμένες με τους ποδοσφαιρόφιλους. Έννοιες που έχουν διαλύσει και αμαυρώσει με τις πρακτικές τους αυτοί που θα πατήσουν το πόδι τους στη Λεωφόρο μας. Αυτοί που δεν αρκούν ούτε άλλα 100 χρόνια για να ξεπλύνουν όσα έχουν κάνει τα πρώτα 100 χρόνια διεφθαρμένης ύπαρξής τους. Αυτοί που λέξεις όπως ρεμούλα, δωροδοκία, απατεωνιά, σκάνδαλο διδάσκονται σαν βασικό μάθημα στην καθημερινότητά τους. Αυτούς θα βρούμε απέναντι μας σήμερα και αυτούς πρέπει να κερδίσουμε. Όλη μας η ενέργεια και η φωνή πρέπει να διοχετευτεί στο πώς θα ενισχύσουμε την ομάδα μας να φτάσει στην απαραίτητη νίκη. Η απολύτως δικαιολογημένη οργή και στεναχώρια που νιώθουμε για τα του οίκου μας είναι δεδομένη.

Οι ακατανόητες αποφάσεις των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα, οι παλινωδίες τους, η έως και αντιπαναθηναϊκή τους συμπεριφορά στον τρόπο που ενεργούν, έχουν καυτηριαστεί και θα είμαστε εδώ συνεχώς για να τις κατακρίνουμε και να τις εκθέτουμε μέχρι να λυτρωθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτά τα συναισθήματα όμως πρέπει να μείνουν στην άκρη για σήμερα. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να γίνουν όπλο στα χέρια των απέναντι. Δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν από τον στόχο μας που είναι να ξελαρρυγιαστούμε για τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΜΑΣ. Έχουμε τα μάτια μας ορθάνοιχτα, προσέχουμε τον διπλανό μας, βοηθάμε το συνοπαδό μας και δεν απαντάμε στις προκλήσεις τους.

Δεν τσιμπάμε ούτε από τις συμπεριφορές της ελληνικής ερυθρόδερμης αστυνομίας, που δείχνει μια υπέρμετρη ευαισθησία να προστατεύει τους λιμανισιους κάθε φορά που μπαίνει το πούλμαν τους στην καταπράσινη Αθήνα μας. Η επιστροφή μας στη Λεωφόρο ξυπνάει εφιάλτες σε όλους τους αντιπάλους, αγωνιστικούς και κρατικούς. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, δεν υπολόγιζαν. Μας ήθελαν στο πολύ βολικό για αυτούς ΟΑΚΑ. Γι’αυτό και θα κάνουν το παν, με ύπουλο οπως πάντα τρόπο, να μας εκνευρίσουν, να μας προκαλέσουν ώστε να πετύχουν τον πολυπόθητο στόχο κλεισίματος του γηπέδου μας. Ας μην τους κάνουμε το χατήρι, λοιπόν.

Υ.Γ.1 Προς τους παίκτες: Η απουσία τρέλας, κάψας, πίστης, λύσσας για το πρωτάθλημα που διακρίναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια μας λυπεί, μας εξοργίζει, και αδικεί εσάς και την αξία σας. Ως εδώ. Δείξτε ότι αξίζετε. Οφείλετε όλοι να αναστρέψετε αυτήν την εικόνα από σήμερα κιόλας ,από την στιγμή που θα μπείτε για προθέρμανση. Ανάψτε την σπίθα που έχει ανάγκη ο κόσμος! ΝΙΚΗΣΤΕ τους και μόνο με το βλέμμα σας!