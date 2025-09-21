Πώς ο ΠΑΟΚ «ακινητοποιήθηκε» στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα του Παναιτωλικού (0-0), καθώς δεν κατάφερε ποτέ να βρει την τελική πάσα για να «ξεκλειδώσει» το ματς - Τι δείχνουν οι αριθμοί.

No goal, no party. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να αντιδράσει μετά την «αποτυχία» στο Κύπελλο, ωστόσο, στο πρώτο ημίχρονο έμοιαζε άνευρος και ακίνδυνος. Ο Παναιτωλικός έκλεισε σωστά τους χώρους, «φόρτωσε» με παίκτες την περιοχή του και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, ενώ ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες και περιορίστηκε σε ορισμένες... καλές στιγμές στο πρώτο 45λεπτο!

Όπως φάνηκε και στη ροή του αγώνα, μέσα στα 34 πρώτα λεπτά, η στατιστική υπηρεσία κατέγραψε μόλις 1/17 γεμίσματα, ενδεικτικό του πόσο είχε φορτώσει την περιοχή των φιλοξενούμενων ο ΠΑΟΚ με το «καλημέρα», επιχειρώντας ένα γέμισμα ανά δύο λεπτά. Συνολικά, στο πρώτο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι είχαν μόλις 2 επιτυχημένα γεμίσματα σε σύνολο 28 προσπαθειών, αριθμός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την αδυναμία στην ανάπτυξη και την έλλειψη συνεργασιών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Αισθητή η βελτίωση στο β΄μέρος με την είσοδο του Ντεσπόντοφ

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εμφανώς βελτιωμένη, γεγονός που φάνηκε τόσο στα στατιστικά όσο και στις μεγάλες φάσεις που δημιούργησε. Ο Δικέφαλος μέτρησε 8 επιτυχημένα γεμίσματα σε 29 προσπάθειες, αριθμός σαφώς καλύτερος σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, ενώ η παρουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, μπαίνοντας από τον πάγκο, έδωσε ένταση και δημιουργία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, καθώς τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν σε ένα κλειστό ματς που χρειαζόταν ατομική ποιότητα για να «σπάσει» η άμυνα του Παναιτωλικού. Παρακάτω θα αναφερθούμε εκτενώς και στους ποδοσφαιριστές... Συνολικά, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το ματς με μόλις 10/57 γεμίσματα.

Σε ένα ματς που ήθελε να βγάλει χαρακτήρα και αντίδραση, ο Δικέφαλος έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία, επιβεβαιώνοντας πως η δημιουργία απέναντι σε κλειστές άμυνες, όπως και το «εύκολο» γκολ παραμένουν ζητούμενα. Για την ιστορία, με εξαίρεση τα πέντε τέρματα κόντρα στη Ριέκα που του χάρισαν και την πρόκριση, ο Δικέφαλος μετράει έξι στα υπόλοιπα οχτώ.

Η διαφορά αριστερής και δεξιάς πλευράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση ανάμεσα στις δύο πλευρές του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, ο Ντεσπόντοφ έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του, καθώς σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από τραυματισμό, κατέγραψε 5 επιτυχημένες σέντρες σε 14 προσπάθειες. Στον αντίποδα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας με μόλις 3/18, ενώ ο Σάστρε περιορίστηκε σε 2/9. Η διαφορά ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά ήταν ξεκάθαρη, με τους Μπάμπα (0/4) και Τάισον (0/1) να μην καταφέρνουν να προσφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη από τ' αριστερά.

Στατικές φάσεις που δεν του έδωσαν τίποτα

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, o παίκτης της ομάδας του Αγρινίου, Χρήστος Σιέλης, αναφέρθηκε στο ματς της Τούμπας και στο τακτικό πλάνο του Γιάννη Πετράκη, εξηγώντας πως πήραν το βαθμό κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Κλείσαμε τις γραμμές μας, κρατήσαμε το μηδέν και τα καταφέραμε. Βασικός άξονας ήταν η άμυνα, να έχουμε συνοχή, να κόψουμε τις συνεργασίες από τα πλάγια, όπου ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε υπεραριθμίες». Πλάνο που εκ του αποτελέσματος απέδωσε απόλυτα, αλλά ο προβληματισμός στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ έγκειται και στο γεγονός πως ακόμη και οι πολλές στατικές φάσεις δεν του έδωσαν το παραμικρό. Συνολικά 12 κόρνερ εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι, χωρίς αποτέλεσμα...