Σκάνδαλο στη Βουλγαρία: Ποινές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και στελέχη για παράνομο στοίχημα

Ένα σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού με συμμετοχή παικτών, προπονητών και παραγόντων ταλανίζει τη Βουλγαρία.

Στη δίνει σκανδάλου βρίσκεται το βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να επιβάλει βαριές ποινές στους εμπλεκομένους. Σχεδόν 50 ποδοσφαιριστές, προπονητές και στελέχη τιμωρήθηκαν για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Η Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από συνεδρίαση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, επέβαλε πρόστιμα ύψους 10.000 λέβα (περίπου 5.000 ευρώ) και αφαίρεση δικαιωμάτων συμμετοχής στο ποδόσφαιρο έως την εξόφλησή τους. Οι εμπλεκόμενοι προέρχονται τόσο από την Efbet Liga (Α΄ κατηγορία) όσο και από τη Β΄ κατηγορία της χώρας.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Εσόδων, που εντόπισε ενεργή εμπλοκή προσώπων του ποδοσφαίρου σε στοιχήματα για αγώνες των ίδιων διοργανώσεων - πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά από FIFA και UEFA.

Σε αυτήν την υπόθεση δεν εμπλέκονται παίκτες κορυφαίων συλλόγων όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η Λέφσκι, ωστόσο η συμμετοχή σχεδόν 50 ατόμων αποδεικνύει το πόσο βαθιά είναι η διαφθορά στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

Παρά τις βαριές ποινές, δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστά τα ονόματα που εμπλέκονται, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στους φιλάθλους, οι οποίοι απαιτούν διαφάνεια.

