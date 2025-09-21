Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο Μπρίαντ, πρώην προπονητής στις ομάδες γυναικών Λίβερπουλ και Τσέλσι

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Τσέλσι, Ματ Μπίαρντ, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, ανακοίνωσαν αργά το Σάββατο οι δύο ομάδες της Super League Γυναικών (WSL).

Ο Μπίαρντ οδήγησε τη Λίβερπουλ σε δύο συνεχόμενους τίτλους WSL το 2013 και το 2014 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον σύλλογο, πριν επιστρέψει στην ομάδα το 2021 και την οδηγήσει πίσω στην κορυφαία κατηγορία μετά από δύο σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.

Έφυγε από τη Λίβερπουλ τον Φεβρουάριο, με τον τελευταίο του προπονητικό ρόλο να έρχεται σε μια σύντομη θητεία ως προπονητής της Μπέρνλι μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

«Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ματ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η Λίβερπουλ σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε: «Ο Ματ δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος και επιτυχημένος προπονητής, ήταν επίσης ένα άτομο με πραγματική ακεραιότητα και ζεστασιά, το οποίο θα θυμούνται πάντα με γνήσια αγάπη όλοι με τους οποίους συνεργάστηκε στον σύλλογο».

Ο Μπίαρντ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Μίλγουολ πριν μετακομίσει στην Τσέλσι το 2009. Προπόνησε επίσης τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, τους Μπόστον Μπρίκερς και την Μπρίστολ Σίτι.