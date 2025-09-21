Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο Μπρίαντ, πρώην προπονητής στις ομάδες γυναικών Λίβερπουλ και Τσέλσι

Ο Μπίαρντ οδήγησε τη Λίβερπουλ σε δύο συνεχόμενους τίτλους WSL το 2013 και το 2014 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον σύλλογο, πριν επιστρέψει στην ομάδα το 2021 και την οδηγήσει πίσω στην κορυφαία κατηγορία μετά από δύο σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.
Έφυγε από τη Λίβερπουλ τον Φεβρουάριο, με τον τελευταίο του προπονητικό ρόλο να έρχεται σε μια σύντομη θητεία ως προπονητής της Μπέρνλι μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.
«Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ματ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η Λίβερπουλ σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε: «Ο Ματ δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος και επιτυχημένος προπονητής, ήταν επίσης ένα άτομο με πραγματική ακεραιότητα και ζεστασιά, το οποίο θα θυμούνται πάντα με γνήσια αγάπη όλοι με τους οποίους συνεργάστηκε στον σύλλογο».
Ο Μπίαρντ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Μίλγουολ πριν μετακομίσει στην Τσέλσι το 2009. Προπόνησε επίσης τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, τους Μπόστον Μπρίκερς και την Μπρίστολ Σίτι.
Liverpool Football Club is deeply shocked and saddened by the sudden passing of former LFC Women manager Matt Beard.— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025
The thoughts of everyone at the club are with Matt’s family and friends at this devastating time.