Έδωσε απαντήσεις ο Ονάνα στην Τουρκία: Έδωσε τρομερή ασίστ (vid)

Ο Αντρέ Ονάνα μεταμορφώθηκε από γκαφατζής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ήρωα της Τράμπζονσπορ.

Νέο ξεκίνημα στην καριέρα του κάνει ο Αντρέ Ονάνα στην Τουρκία, φεύγοντας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη μορφή δανεισμού για την Τράμπζονσπορ. Ο 29χρονος γκολκίπερ είχε μείνει εκτός πλάνων από τον Αμορίμ και είχε… ακούσει πολλά για τις γκάφες του.

Στην Τραπεζούντα όμως κατάφερε να γίνει… ήρωας, καθώς στο παιχνίδι Γκαζιαντέπ ήταν καθοριστικός. Συγκριμένα, ο Ονάνα έδωσε την ασίστ για το γκολ του Πολ Ονουάτσου, το οποίο έφερε την ισοφάριση για την ομάδα του στο 70ό λεπτό. Ο 29χρονος τερματοφύλακας αφού βγήκε εκτός εστίας κατάφερε με ένα δυνατό βολέ να βρει τον συμπαίκτη του και ο τελευταίος έστειλε ι την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.