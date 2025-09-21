Ο λόγος είναι η σκιά της πράξης

Το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, που βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης, χρησιμοποιούσε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με το στοίχημα! Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Αποκαλύφθηκε ότι ένας δικηγόρος μεσολαβούσε ώστε οι πελάτες του να αγοράζουν ή να νοικιάζουν λογαριασμούς παικτών του στοιχήματος. Ο ίδιος κρατούσε προμήθεια 5% και οι πελάτες νοίκιαζαν τα προσωπικά τους στοιχεία με ποσά από 100 έως 300 ευρώ.

Το ποσό φαίνεται ευτελές, αλλά το μέγεθος του κυκλώματος αποδείχτηκε τεράστιο. Χιλιάδες αλλοδαποί χρησιμοποιήθηκαν για να ανοίξουν στοιχηματικούς λογαριασμούς χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό για το στοίχημα και χωρίς να κατανοούν την ευθύνη που αναλάμβαναν απέναντι στο νόμο. Ηταν οι θύτες που αποδείχτηκαν θύματα.

Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος θησαύριζε χρησιμοποιώντας τους στοιχηματικούς λογαριασμούς των ανύποπτων αλλοδαπών και προσπόριζε οφέλη σε τρίτα πρόσωπα. Ποια ήταν αυτά; Ποδοσφαιρικοί παράγοντες, προπονητές, διαιτητές και ποδοσφαιριστές. Ηταν δηλαδή όσοι είχαν την άμεση δυνατότητα να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Οσοι μετείχαν στο κύκλωμα φρόντιζαν να παίζουν και σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες. Για να θολώνουν τα νερά. Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος κατάφερε να εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι είχαν ένα και μοναδικό στόχο: Να χαθούν τα ίχνη του χρήματος.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, αλλά αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τις διωκτικές αρχές να εντοπίσουν το ύψος της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για τζίρο 1,5 δις. ευρώ στο παράνομο στοίχημα και για υπερκέρδη δεκάδων ατόμων, τα οποία εμπλέκονται στα σκοτεινά γρανάζια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από το 2012 η στοιχηματική απάτη μέσω της αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων έχει γίνει κακούργημα. Επισύρει βαρύτατες ποινές, αλλά η δικαιοσύνη καθυστερεί να ολοκληρώσει τη δική της διαδικασία. Σκεφτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε στη χώρα μας τα πρώτα στοιχεία την άνοιξη του 2023 και η ανάκριση μένει στο ίδιο στάδιο εδώ και 9 μήνες. Σε άλλες χώρες που εμπλέκονται οι αντίστοιχες υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από την πρώτη στιγμή της θητείας του είχε δεσμευτεί για επιτάχυνση των ρυθμών της δικαιοσύνης. Μάλιστα η Βουλή των Ελλήνων νομοθέτησε σχετικά. Το ερώτημα είναι τι γίνεται στην πράξη. Διότι από νόμους, έχουμε! Στις πράξεις είναι το πρόβλημα.