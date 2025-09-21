Ντέρμπι ιδιαιτεροτήτων στη Λεωφόρο – Μόνο νίκη θέλουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Το ντέρμπι των «αιωνίων» δεσπόζει σήμερα στην 4ης αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Απόψε όλα φώτα είναι στραμμένα στη Λεωφόρο, εκεί που διεξάγεται (21:00, Cosmote Sport 1) το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα ρίξει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής. Οι δύο μονομάχοι θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, με την κατάσταση, ωστόσο, να είναι αρκετά διαφορετική σε κάθε στρατόπεδο.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με υπηρεσιακό τεχνικό τον Χρήστο Κόντη, μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, ως απόρροια της προβληματικής εκκίνησης στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να αλλάξει το κλίμα και να δώσει το σύνθημα για ένα restart, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο, μιας και σε διαφορετική περίπτωση θα μεγαλώσει η απόσταση από την κορυφή. Οι τρεις βαθμοί θα επαναφέρουν την ηρεμία, ενόψει και του έδρας ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League την Πέμπτη (25/9, 22:00). Εκτός πλάνων για τον Παναθηναϊκό έχει τεθεί ο Πελίστρι.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα, μένοντας στο 0-0 με την Πάφο, για τη League Phase του Champions League. Στο πρωτάθλημα έως τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 3 στα 3, αν και έχει προβληματίσει λίγο η εικόνα του στα πρώτα ημίχρονα και η δυσκολία να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Οι Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι δεν θα ενισχύσουν τους νταμπλούχους στο ντέρμπι, όπως και ο τραυματίας Μάρτινς.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της ημέρας αρχίζει από τη Λάρισα και το ΑΕΛ-ΑΕΚ στις 17:30. Η Ένωση θα δοκιμαστεί σε μια δύσκολη έδρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα, για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «βυσσινί» στην επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά και θέλουν ένα καλό αποτέλεσμα στην έδρα τους για να αρχίσει η αντεπίθεση.

Στις 18:00 ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι Βοιωτοί έχουν εντυπωσιάσει έως τώρα με τις εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα, αλλά και με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 4-1 για το Κύπελλο, δείχνοντας πως φέτος θα είναι δύσκολος αντίπαλος για όλους. Οι Κρητικοί από την πλευρά τους είναι ανεβασμένοι φέτος και θα επιδιώξουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

ΝΠΣ – Αστέρας Aktor 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 4 10

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 9

3. ΑΕΚ 3 9

4. ΑΡΗΣ 4 9

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4 6

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 4

7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 4

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 4

10. ΟΦΗ 2 3

11. ΑΕΛ 3 2

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1

13. ASTERAS AKTOR 4 1

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 1