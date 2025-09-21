Τσάμπι Aλόνσο: «Ο Βινίσιους δεν ήταν ευχαριστημένος με την αλλαγή του»

O προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης προσπάθησε να υποβαθμίσει την ενόχληση του Βραζιλιάνου μετά την αλλαγή του στο ματς με την Εσπανιόλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσάμπι Αλόνσο:

«Το μόνο που έλειπε από τον Βινίσιους ήταν ένα γκολ. Είναι αλήθεια ότι βγήκε από το γήπεδο όταν έπαιζε καλύτερα και θα μπορούσα να περιμένω λίγο για να τον αντικαταστήσω, αλλά κατάλαβα ότι χρειαζόμασταν φρέσκους παίκτες για να διατηρήσουμε τον έλεγχο.

Ο Βινίσιους ήθελε να παραμείνει επειδή ένιωθε καλά, το ίδιο εκνευρισμένος ήταν και ο Μασταντουόνο, για παράδειγμα. Δεν ήταν πολύ χαρούμενος, αλλά ούτε και ο Φράνκο. Συμβαίνει σε όλους, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοση του Βινίσιους. Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και πρέπει να συνεχίσουμε»