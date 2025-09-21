Ο Γκουέχι «ψηφίζει» Ρεάλ Μαδρίτης

Το συμβόλαιο του Άγγλου κεντρικού αμυντικού ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror», ο Γκουέχι δεν θα ανανεώσει την συνεργασία του με την Κρίσταλ Πάλας και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος, έχοντας προτίμηση στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 25χρονος στόπερ, που στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου έφτασε μια... ανάσα από την Λίβερπουλ, έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του, ότι θέλει να μετακινηθεί στους Μαδριλένους το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που διατηρεί η Λίβερπουλ, ο Γκουέχι ρίχνει «ψήφο» στην Ρεάλ Μαδρίτης, θέλοντας να μετακομίσει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.