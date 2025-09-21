Σλοτ: «Ο Βιρτς είναι αρτίστας αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στην Premier League»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γερμανό μεσοεπιθετικό, τονίζοντας ότι χρειάζεται λίγη υπομονή μέχρι να προσαρμοστεί στην Premier League.

Ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε για τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του Φλόριαν Βιρτς με την φανέλα των «Reds», με τον Ολλανδό τεχνικό να στάζει μέλι για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, χαρακτηρίζοντάς τον αρτίστα.

«Ο Φλόριαν είναι ένας αρτίστας, σε κάθε ματς γίνεται όλο και καλύτερος. Πάντα ζητάει την μπάλα, ακόμη και σε στιγμές που θα μπορούσε να πάρει καλύτερες αποφάσεις, δεν κρύβεται.

Δεν χρειάζεται να του μάθουμε πώς να παίζει ποδόσφαιρο. Απλώς πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση της Premier League, χρειάζεται λίγο υπομονή για αυτό», ανέφερε ο προπονητής της Λίβερπουλ.