«Δένει» Γιορέντε η Ατλέτικο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της τον Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος αποτελεί βασικό γρανάζι στην «μηχανή» του Σιμεόνε.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας στηρίζει πολλά στην εμπειρία του 30χρονου Ισπανού δεξιού μπακ και σύμφωνα με την εφημερίδα Marca τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την διετή επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν επέκτασης για επιπλέον ένα χρόνο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα επτά εκατ. ευρώ.

Η Αλ Ιτιχάντ την τελευταία ημέρα της θερινής μεταγραφικής περιόδου, κατέθεσε πρόταση 25 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Μάρκος Γιορέντε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεόνε την απέρριψε και έχει ζητήσει την παραμονή του και τα επόμενα χρόνια στο Μετροπολιτάνο.