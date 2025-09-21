Ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τα 100 γκολ με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο πορτογάλος σταρ είχε διπλό λόγο για να γιορτάσει, μετά την μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο ντέρμπι με την Τσέλσι (2-1).

Ο Μπρούνο Φερνάντες, άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τους «κόκκινους διάβολους», σκοράροντας στο 14ο λεπτό, φτάνοντας πλέον τα 100 γκολ με την φανέλα της ομάδας από το Μάντσεστερ.

Το 100ο γκολ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού μάλιστα ήρθε στην 200η συμμετοχή του στην Premier League, με τον Φερνάντες να γίνεται ο 23ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που φτάνει τριψήφιο αριθμό γκολ.

Ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ, μάλιστα πλησιάζει επίσης σε ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς απέχει μόλις τέσσερις συμμετοχές από τις 300 με τη φανέλα των «Κόκκινων Διάβολων».