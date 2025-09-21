Οι παίκτες της Παρί έβγαλαν αρχηγό τους τον Μαρκίνιος

Ο Μαρκίνιος εξελέγη αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν από τους συμπαίκτες του για έκτη συνεχόμενη σεζόν.

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ αρχηγό επειδή αντιπροσωπεύει την ομάδα, όχι εμένα. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι πληροφορίες για τους υπαρχηγούς; Δεν είναι δημόσιες, οπότε δεν πρόκειται να πω τίποτα. Ο ηγέτης είναι ο Μαρκίνιος», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε στον Τύπο για τον Βραζιλιάνο αμυντικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2028.

Ο Ατσράφ Χακίμι εξελέγη δεύτερος αρχηγός, ο Βιτίνια ήρθε τρίτος και ο Ουσμάν Ντεμπελέ τέταρτος στην ψηφοφορία των παικτών, σύμφωνα με πηγή κοντά στα αποδυτήρια, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

«Όταν ο σύλλογος δημοσιεύσει τις πληροφορίες, μπορώ να μιλήσω γι' αυτές», πρόσθεσε ο Λουίς Ενρίκε, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ.