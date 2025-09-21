Οι παίκτες της Παρί έβγαλαν αρχηγό τους τον Μαρκίνιος

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ αρχηγό επειδή αντιπροσωπεύει την ομάδα, όχι εμένα. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι πληροφορίες για τους υπαρχηγούς; Δεν είναι δημόσιες, οπότε δεν πρόκειται να πω τίποτα. Ο ηγέτης είναι ο Μαρκίνιος», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε στον Τύπο για τον Βραζιλιάνο αμυντικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2028.
Ο Ατσράφ Χακίμι εξελέγη δεύτερος αρχηγός, ο Βιτίνια ήρθε τρίτος και ο Ουσμάν Ντεμπελέ τέταρτος στην ψηφοφορία των παικτών, σύμφωνα με πηγή κοντά στα αποδυτήρια, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).
«Όταν ο σύλλογος δημοσιεύσει τις πληροφορίες, μπορώ να μιλήσω γι' αυτές», πρόσθεσε ο Λουίς Ενρίκε, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ.