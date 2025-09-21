Ο Ατουμπόλου έγραψε ιστορία στην Bundesliga με πέντε σερί αποκρούσεις πέναλτι!

O 23χρονος τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ κατέγραψε μια ιστορική επίδοση στην αναμέτρηση με την Βέρντερ Βρέμης, δείχνοντας ανίκητος από το σημείο του πέναλτι.

Η Φράιμπουργκ πανηγύρισε τη νίκη στην έδρα της Βέρντερ Βρέμης με 3-0, με τους γηπεδούχους στο 59ο λεπτό να έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν από το σημείο του πέναλτι, όμως ο Νόα Ατουμπόλου απέκρουσε την προσπάθεια του Σμιντ.

Έτσι, ο νεαρός πορτιέρε έφτασε τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga, με τον Ατουμπόλου να γράφει το όνομά του στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

To εντυπωσιακό σερί του Ατουμπόλου, ξεκίνησε στις 18/5 του 2024 όταν απέκρουσε δύο πέναλτι κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, συνεχίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2024 όταν έβγαλε πέναλτι κόντρα στην Λεβερκούζεν, ενώ η τέταρτη απόκρουση σε πέναλτι ήταν στις 21 Φεβρουαρίου και πάλι κόντρα στην Βέρντερ!