Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική αντιμέτωπη με κυρώσεις για αντικανονική χρήση παίκτη

Η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές διαδικασίες για την χρήση ενός τιμωρημένου παίκτη σε έναν προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε αφαίρεση βαθμών και σε κίνδυνο τις ελπίδες της για πρόκριση στους τελικούς του επόμενου έτους.

Η FIFA ενημέρωσε αυτή την εβδομάδα την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής ότι ξεκινά διαδικασίες λόγω της χρησιμοποίησης του μέσου Τεμπόχο Μοκόενα στη νίκη της με 2-0 επί του Λεσότο. Ο Μοκόενα δεν έπρεπε να είχε αγωνιστεί επειδή είχε ήδη λάβει δύο κίτρινες κάρτες στα προκριματικά και έπρεπε να μείνει εκτός αγώνα με αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα.

Η Νότια Αφρική παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος, αλλά η καθυστέρηση της FIFA στην έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών οδήγησε σε μήνες εικασιών στη χώρα ότι τη γλίτωσε, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Ούγκο Μπρος. Μια αφαίρεση τριών βαθμών θα άφηνε τη Νότια Αφρική ισόβαθμη με το Μπενίν με 14 βαθμούς στην κορυφή του 3ου ομίλου, με δύο προκριματικούς να απομένουν η καθεμία, με τη Νιγηρία και τη Ρουάντα μόνο τρεις βαθμούς πίσω.



Μόνο οι νικητές των ομίλων προκρίνονται αυτόματα στους τελικούς του κορυφαίου τουρνουά. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται τον επόμενο μήνα, με τη Νότια Αφρική εκτός έδρας με τη Ζιμπάμπουε και εντός έδρας με τη Ρουάντα, ενώ το Μπενίν τερματίζει εκτός έδρας με τη Ρουάντα και τη Νιγηρία.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που από μια χώρα θα αφαιρεθούν βαθμοί για την κακή χρησιμοποίηση παίκτη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αφρικής. Στα προκριματικά του 2018, η FIFA χάρισε στην Αλγερία τη νίκη με 3-0 ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης του Νιγηριανού Σεχού Αμπντουλαχί, μετά την ισοπαλία 1-1 του αγώνα τους. Ο Αμπντουλαχί δεν κατάφερε να εκτίσει την ποινή του για έναν αγώνα, αφού έλαβε δύο κίτρινες κάρτες στα προκριματικά, αλλά η Νιγηρία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και προκρίθηκε στους τελικούς της Ρωσίας.