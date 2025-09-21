Αμορίμ: «Και ο Πάπας να μου το ζητήσει εγώ δεν αλλάζω το σύστημα μου»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν δείχνει καμία διάθεση να προχωρήσει σε αλλαγές στην τακτική του, παρά τις πιέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι με 2-1, ρωτήθηκε αν θα αλλάξει το σύστημά του, με τον Πορτογάλο να τονίζει ότι δεν θα το έκανε ακόμη και αν του το ζητούσε ο... Πάπας.

«Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μου ζήτησε να αλλάξω το σύστημα; Όχι, όχι, όχι. Ούτε μία φορά. Ούτε ο Πάπας δε μπορεί να το κάνει αυτό! Αυτή είναι η δουλειά μου, η ευθύνη μου, αυτή είναι η ζωή μου.Δε ξέρω αν θα αλλάξω τελείως το σύστημα, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια εξέλιξη.

Πρέπει να κάνουμε όλα τα βήματα προς την σωστή πορεία. Κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και κάποιοι κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά το σύστημα θα αλλάξει. Ελπίζω να έχω τον χρόνο να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Γιουνάιτεντ.