Συγκινητική κίνηση της Ρεάλ: Tίμησε 16χρονο οπαδό της που έχασε την οικογένεια του σε σεισμό το 2023! (pics)

Σε μια εκπληκτική κίνηση προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Εσπανιόλ.

Λίγο πριν την σέντρα του αγώνα, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο ο 16χρονος οπαδός των Μαδριλένων από το Μαρόκο, Αμπντεραχίμ Ουχίντα, μέσα σε αποθέωση, για να τιμηθεί από την διοίκηση των «Μερένχες».

Η ιστορία του μικρού φίλου της Ρεάλ είναι ιδιαίτερα συγκινητική, αφού το 2023 έχασε ολόκληρη την οικογένειά του, στον φονικό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο, στοιχίζοντας τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

Η ιστορία του Αμπντεραχίμ Ουχίντα είχε γίνει γνωστή, όταν ο τηλεοπτικός φακός τον είχε καταγράψει να περιφέρεται στα συντρίμμια του σπιτιού του, φορώντας φανέλα της αγαπημένης του Ρεάλ.

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ, όχι μόνο εντόπισαν και πρόσφεραν ψυχολογική υποστήριξη στον νεαρό φίλο τους, αλλά φρόντισαν και να τον τιμήσουν στην αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης.