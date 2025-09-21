Μόντσου: «Θα έρθουν ωραία πράγματα για τον Άρη εάν είμαστε συγκεντρωμένοι»

Ο Μόντσου, μετά τη νίκη του Άρη επί της Κηφισιάς, μίλησε για την αλλαγή του κλίματος στα αποδυτήρια των «κίτρινων», τονίζοντας ότι έρχονται μεγάλα πράγματα για τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν δουλεύεις και κάνεις τα πράγματα σωστά, στο τέλος έρχεται το αποτέλεσμα που θέλεις. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι αλλά την Τρίτη έχουμε ένα άλλο ματς. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, μπορούν να έρθουν ωραία πράγματα».

Για τη διαιτησία: «Εμείς θα πρέπει να αφοσιωθούμε στο δικό μας παιχνίδι. Ίσως κάποιες φορές να μην είμαστε τόσο εύστοχοι, αλλά στο τέλος παίρνουμε τις νίκες και είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό».

Για την αλλαγή κλίματος στην ομάδα: «Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι δουλεύουμε πολύ καλά και μας έχουν βοηθήσει τα αποτελέσματα. Τώρα, όμως, στο μυαλό μας υπάρχει μόνο το ματς της Τρίτης».