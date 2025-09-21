Εστέμπαν: «Ικανοποιημένοι με τον βαθμό στην Τούμπα, πάμε για τη νίκη με Παναθηναϊκό»

Ο Ντιέγκο Εστέμπαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα που πήρε ο Παναιτωλικός στο γήπεδο της Τούμπας, δίνοντας το σύνθημα και για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν μας έλεγε κάποιος πριν τον αγώνα ότι θα φύγουμε με έναν βαθμό από την Τούμπα, θα ήμασταν ικανοποιημένοι, αλλά με βάση την εμφάνιση και ότι σκοράραμε και ο VAR μας ακύρωσε ένα γκολ, ίσως αξίζαμε κάτι περισσότερο.

Θεωρώ ότι η νοοτροπία μας μας έδωσε τον βαθμό. Δουλεύαμε όλη την εβδομάδα γι’ αυτό. Ξέραμε ότι το ματς τους Κυπέλλου θα τους είχε επηρεάσει. Χρειαζόμασταν λίγη τύχη για να φτάσουμε στη νίκη. Είμαστε χαρούμενοι».

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Είμαστε αγχωμένοι στις αρχές των παιχνιδιών όταν παίζουμε στην έδρα μας. Στον Βόλο, στα 18 λεπτά χάναμε με δύο γκολ. Αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε καλή ομάδα. Πάμε για να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό».